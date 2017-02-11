Olaylı derbiye müfettiş

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde yaşanan saha içi ve saha dışı olaylar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Maçtan sonra yaşananbazı olaylar var. Soyunma odasıkoridorlarında olduğu hem iddiaedildi hem de bazı tespitlerle ortayaçıktı. Asla kabul etmiyoruz.Bakanlığımızın müfettişleribu konuyla görevlendirilmiş durumda.Orada ne olduğunu inceliyorlar.Hiç ayrım yapmıyorum.Hangi takımın yöneticisi, sorumlusuveya hangi takımdanolduğunu iddia eden kişi orayagirdi, bunları yaptı bilmiyorumşu an. Tespitlerle konuşmamlazım ama orada bir şeyleryaşandı" dedi
OTOBÜS CAMINI İNDİRİYORLAR BUNLAR TARAFTAR DEĞİL Taraftar ve holiganı ayırmak gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç,"Derbiye gelen misafir takım taraftarlarıotobüsün camını indiriyor.Bunlar taraftar değil.Bunların statta yeri yok. Bunlarıayıklayacağız. Hepsinin hakkındahukuki işlem yapılıyor. Kurtulduklarınızannediyorlar, öyledeğil o iş. Sahaya atlayan kişi deadaletin önünde hesap verecek" ifadesini kullandı. Kılıç sporun baş aktörlerine de sorumlulukları hatırlama çağrısında da bulundu.
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