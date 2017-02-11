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Olaylı derbiye müfettiş

Spor Bakanlığı olaylı derbiye el koydu ve müfettiş atadı. Bakan , “Maçtan sonra bazı olaylar var. Soyunma odası koridorlarında da. Herkes hesabını verecek” dedi.

Olaylı derbiye müfettiş
Gençlik ve Spor Bakanı , Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-F.Bahçe derbisinde yaşanan saha içi ve saha dışı olaylar hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Maçtan sonra yaşanan bazı olaylar var. Soyunma odası koridorlarında olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Asla kabul etmiyoruz. Bakanlığımızın müfettişleri bu konuyla görevlendirilmiş durumda. Orada ne olduğunu inceliyorlar. Hiç ayrım yapmıyorum. Hangi takımın yöneticisi, sorumlusu veya hangi takımdan olduğunu iddia eden kişi oraya girdi, bunları yaptı bilmiyorum şu an. Tespitlerle konuşmam lazım ama orada bir şeyler yaşandı" dedi

OTOBÜS CAMINI İNDİRİYORLAR BUNLAR TARAFTAR DEĞİL
Taraftar ve holiganı ayırmak gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, "Derbiye gelen misafir takım taraftarları otobüsün camını indiriyor. Bunlar taraftar değil. Bunların statta yeri yok. Bunları ayıklayacağız. Hepsinin hakkında hukuki işlem yapılıyor. Kurtulduklarını zannediyorlar, öyle değil o iş. Sahaya atlayan kişi de adaletin önünde hesap verecek" ifadesini kullandı. Kılıç sporun baş aktörlerine de sorumlulukları hatırlama çağrısında da bulundu.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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