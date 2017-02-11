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: hala bizimle uğraşıyor

Uslu: “Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı biz yine durdurulmaya başladık. yine düğmeye bastı.

Mahmut Uslu: FETÖ hala bizimle uğraşıyor
Fenerbahçe Genel Sekreteri çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Uslu, "Bizim ile olan mücadelemiz her platformda devam ediyor. 20 Şubat'ta da mahkemede bu savaşımıza devam edeceğiz. Bize karşı bir çalışma var. Ne zaman ki Sow röveşata golleriyle döndü, takım toparlandı yine bizi durdurmaya başladılar. Hala FETÖ örgütü F.Bahçe ile uğraşıyor" dedi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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