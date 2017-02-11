Kartal'a çifte darbe

Siyah-beyazlılar, F.Bahçe’ye yenilerek kupaya veda etti... Üstüne üstlük Tosic ve Şenol Güneş’i de kaybetti... Dün gece ise beklemediği bir yara aldı Kartal... Şampiyonluk yolunda Karabük'e kaybederek taraftarını kahretti.
Beşiktaş'a 6 gün içinde iki büyük şok... Siyahbeyazlılar için kabus dolu anlar 6 gün önce Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında başladı. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye Vodafone Arena'da kaybederek elendi. Olayların eksik olmadığı derbide Beşiktaş iki önemli ismi de kaybetti. Van Persie'ye kafa atan Dusko Tosic 4 maç ceza aldı. Tosic'indışında Şenol Güneş de ceza alan isimlerdendi. Kartal, Fenerbahçe'ye elenerek çifte darbe yemiş oldu. Aynı zamanda bu yenilgi Beşiktaş'ın psikolojik olarak dengesini bozdu. Karabük maçına kadar konuşulan konu Fenerbahçe derbisiydi.
BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA KOLTUK GİDİYOR Hal böyle olunca da Beşiktaşlı futbolcular Karabük maçına tam anlamıyla hazır olarak çıkamadı. Başlarında Şenol Güneş yoktu. Karadeniz'de 3 puan bırakan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok büyük bir yara aldı. Medipol Başakşehir bu hafta Kasımpaşa'ya yendiği taktirde siyah-beyazlılar liderlik koltuğundan olacak.
BEŞİKTAŞ'TANPENALTI İSYANI
Maçın 9. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş rakip ceza sahasında gol ararken, Talisca hafif sol çaprazdan şutunu çekti ancak top istediği gibi gitmedi ve Cenk'in önünde kaldı. Cenk Tosun bekletmeden kaleyi düşündü ancak top Dany'den geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda topun Dany'nin eline çarptığını iddia edip penaltı bekledi
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