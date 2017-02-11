Karadeniz fırtınası devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Osmanlıspor'la karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 'Fırtına' sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Olcay Şahan'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla Trabzonspor Süper Lig'deki üst üste 4. maçını kazanırken, Olcay Şahan da attığı bu golle bordo-mavili ekipte ilk kez fileleri sarsmış oldu.

İLK 11 YİNE AYNI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal, üst üste 4. maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdü.

Yanal, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0 yendikleri maçların ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamını, Osmanlıspor karşısında da görevlendirdi.

Başkent deplasmanında Trabzonspor'un kalesini Onur Kıvrak korurken, savunma hattını Pereira, Uğur Demirok, Durica ve Mas oluşturdu.

Orta sahada Okay Yokuşlu, Onazi ve Yusuf Yazıcı görev alırken, kanatlarda Olcay Şahan ve Castillo forma giydi.

Trabzonspor'un forvet hattında ise N'doye şans bulmaya devam etti.

Gaziantepspor maçının 66. dakikasında oyuna giren yeni transfer Kolombiyalı golcü Rodallega, yedek kulübesinde yine Yanal'dan görev bekledi.

Devre arasında menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Bero, tedavi süreci tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavili takımda Rodallega'nın yanı sıra Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara yedek soyundu.

OSMANLISPOR NDIAYE'YE KAVUŞTU

Osmanlıspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye, ilk 11'de yer aldı.

Ligde 5 golle Musa Çağıran ile takımın en skorer futbolcusu olan Ndiaye, 1,5 ay sonra mor-sarılı formayı yeniden giydi.

Senegalli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'un, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.

Ndiaye'nin yokluğunda ligde çıktığı üç maçını da kazanamayan başkent temsilcisi, son galibiyetini Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

BIFOUMA İLK 11'DE

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda 4 değişiklik yaptı.

Başkent ekibinin teknik direktörü, kart cezalısı Prochazka'nın yerine stoperde Numan Çürüksu'nun yanında Aykut Demir'i oynattı.

Akçay, sakatlığı bulunan Umar'ın yokluğunda yeni transfer Bifouma'yı kanatta görevlendirdi. Ara transfer döneminde Fransa'nın Bastia takımından Osmanlıspor'a gelen Bifouma, Süper Lig'de ilk kez 11'da sahaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen orta saha oyuncusu Ndiaye, formayı Maher'den alırken, kart cezasını Gençlerbirliği maçında çeken Mehmet Güven de yeniden takıma döndü.

Asıl bölgesi sol bek olmasına rağmen Gençlerbirliği maçında Mehmet'in yerinde ön liberoda görev yapan Pinto, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.