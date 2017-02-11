İşte gururun fotoğrafı

Beşiktaş müzesi dün Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katıldığı törenle hizmete girdi. Müze, dijital uygulamalar ve artırılmış gerçeklik desteği ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. Beşiktaş'ın müzesi engelli dostu düzenlemelere de sahip.



ÇİÇEKLERLE KARŞILADILAR

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi maç saatinde Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'na geldiler. Başkan ve yöneticiler, kapıda çiçeklerle karşılandılar.