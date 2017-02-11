Hakemi protestoya çok ağır ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Bursa'da Cihanspor ile yaptıkları karşılaşmanın ilk dakikasında maçı bırakarak hakemleri protesto eden Bursa 1. Amatör Lig takımlarından Kemerçeşme Kanaryaspor'la ilgili kararını açıkladı. Kurul, 11'deki futbolculara 3 maç ceza verirken, Kanaryaspor'un da 3-0 hükmen mağlubiyeti ve bu ceza ile beraber mevcut puanlarından 3 puan silinmesi kararlaştırıldı.