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Güneş reddedildi Tuna kulübede

Güneş reddedildi Tuna kulübede
Beşiktaş, Şenol Güneş'in cezası için dün TFF'ye başvurdu. Red cevabı gelince siyah-beyazlı takımın başında sahaya teknik direktör olarak Tamer Tuna çıktı.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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