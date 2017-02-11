Galatasaray benim evim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi FernandoMuslera dün basının karşısındaydı... Tecrübeli filebekçisi, "6 yıldır hep yönetimle birbirimize karşı hepaçık olduk. Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim.Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve buradaçok mutluyum" ifadesini kullandı. Muslera ligyarışı için de "Hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeuzun bir yol var. Her maçakazanmak için çıkacağız"dedi.
Uruguaylı kaleci meslektaşı Volkan Demirel için "Saygı duyuyorum. Dubai'de birlikte zaman geçirdik. Cenk Tosun da vardı. Futbol ve hayattan bahsettik. Eşi de eşimle sohbet etti" yorumunu yaptı.
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