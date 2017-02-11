Galatasaray benim evim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera dün basının karşısındaydı... Tecrübeli file bekçisi, "6 yıldır hep yönetimle birbirimize karşı hep açık olduk. Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve burada çok mutluyum" ifadesini kullandı. Muslera lig yarışı için de "Hedefimiz şampiyonluk. Önümüzde uzun bir yol var. Her maça kazanmak için çıkacağız" dedi.



Uruguaylı kaleci meslektaşı Volkan Demirel için "Saygı duyuyorum. Dubai'de birlikte zaman geçirdik. Cenk Tosun da vardı. Futbol ve hayattan bahsettik. Eşi de eşimle sohbet etti" yorumunu yaptı.