Fener&Trabzon’un zorlu sınavı

18 / 6
14 / 4
4 / -1
-1 / -12
7 / -2
7 / -1
5 / 0
19 / 10
-4 / -12
4 / -1
16 / 7
6 / 2
4 / 1
6 / -4
1 / -8
3 / 0
3 / -6
-1 / -11
4 / -1
11 / 1
6 / 2
7 / 3
6 / -1
5 / -5
12 / 5
5 / -3
4 / 2
2 / -2
8 / -2
7 / -2
-2 / -11
2 / -1
12 / 3
7 / 4
3 / -3
2 / -7
15 / 6
-1 / -6
11 / -2
4 / 3
12 / 6
13 / 5
7 / 1
7 / -1
-5 / -12
3 / -4
6 / -3
5 / 0
2 / -2
7 / -3
15 / 4
5 / 3
3 / -1
11 / 1
10 / 4
7 / 0
17 / 9
13 / 3
-1 / -7
6 / -1
6 / -2
6 / 3
17 / 7
6 / 4
5 / 3
6 / 2
6 / -1
4 / 2
2 / -4
14 / 5
6 / -2
4 / 1
5 / 0
6 / 4
7 / -3
9 / 1
0 / -7
5 / 3
4 / -3
5 / 2
Süper Lig'de zirveden kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe bu akşam Bursa deplasmanında galibiyet arayacak. Maç 19.00'da başlaycak.
SERİ SÜRECEK Mİ?
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor ise Osmanlıspor karşısına çıkacak. Başkent'teki zorlu düello saat 16.00'da start alacak.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.