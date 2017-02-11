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Fener&’un zorlu sınavı

İki takım da bugün zorlu deplasmanlara çıkacak...

Fener&Trabzon’un zorlu sınavı
Süper Lig'de zirveden kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe bu akşam Bursa deplasmanında galibiyet arayacak. Maç 19.00'da başlaycak.

SERİ SÜRECEK Mİ?
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor ise Osmanlıspor karşısına çıkacak. Başkent'teki zorlu düello saat 16.00'da start alacak.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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