Fener&Trabzon’un zorlu sınavı

Süper Lig'de zirveden kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe bu akşam Bursa deplasmanında galibiyet arayacak. Maç 19.00'da başlaycak.



SERİ SÜRECEK Mİ?

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kazanan Trabzonspor ise Osmanlıspor karşısına çıkacak. Başkent'teki zorlu düello saat 16.00'da start alacak.