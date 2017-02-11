Fenerbahçe’ye sevgi seli

Sabah saatlerinde Samandıra'da idman yapan Fenerbahçe öğleden sonra Bursa'ya hareket etti. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Bursa'ya varan Sarı-Lacivertli kafileye Fenerli taraftarlarlar sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe daha sonra kamp yapacağı otele geçti.



Fenerbahçe dün Advocaat yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.