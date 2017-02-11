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’ye sevgi seli

Fenerbahçe’ye sevgi seli
Sabah saatlerinde Samandıra'da idman yapan Fenerbahçe öğleden sonra Bursa'ya hareket etti. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından Bursa'ya varan Sarı-Lacivertli kafileye Fenerli taraftarlarlar sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe dün Advocaat yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Çalışma yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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