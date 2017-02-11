Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain Lens'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.