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'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 'nin deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fenerbahçeye kötü haber

Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında 'yi konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain 'e sarı kart gösterdi.
Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi 20:46
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