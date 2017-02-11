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’da lige dönmek istiyor

Zirveye ortak olmak isteyen bu akşam 19.00’da ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek

Fenerbahçe Bursa’da lige dönmek istiyor
Süper Lig'de son maçında Kayserispor'a 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bugün Bursa deplasmanında galibiyet arayacak. Timsah Arena'da saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe, Bursaspor karşısına cezalı olan Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'den yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Salih'in de oynaması beklenmiyor. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı elemiş olmanın moraline sahih olan Fenerbahçe alacağı 3 puanla lige de tutunmaya çalışacak.

VOLKAN FORMA BEKLİYOR
FENERBAHÇE'DE sakatlığı geçen Volkan Şen'in deplasmanında forma giyebileceği belirtildi. Teknik direktör Advocaat'ın milli futbolcuyu maçın durumuna göre 2. yarıda oyuna sokması bekleniyor.

GS-FB DERBİSİ REFERANDUMLA ÇAKIŞTI
LİGİN 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi referandum haftası ile çakıştı. Derbinin normalde 16 Nisan'da oynanması planlanıyordu. TFF, derbinin gününü ve saatini referanduma göre ayarlayacak
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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