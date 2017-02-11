Fenerbahçe Bursa’da lige dönmek istiyor

Süper Lig'de son maçında Kayserispor'a 4-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, bugün Bursa deplasmanında galibiyet arayacak. TimsahArena'da saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe, Bursaspor karşısına cezalı olan Hollandalı futbolcusu Robin vanPersie'den yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Salih'in de oynaması beklenmiyor. TürkiyeKupası'nda Beşiktaş'ı elemiş olmanın moraline sahih olan Fenerbahçe alacağı 3 puanla lige de tutunmaya çalışacak.
VOLKANFORMABEKLİYOR FENERBAHÇE'DE sakatlığı geçen Volkan Şen'in Bursa deplasmanında forma giyebileceği belirtildi. Teknik direktör Advocaat'ın milli futbolcuyu maçın durumuna göre 2. yarıda oyuna sokması bekleniyor.
GS-FB DERBİSİREFERANDUMLA ÇAKIŞTI LİGİN 28. haftasında oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi referandum haftası ile çakıştı. Derbinin normalde 16 Nisan'da oynanması planlanıyordu. TFF, derbinin gününü ve saatini referanduma göre ayarlayacak
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