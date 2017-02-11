Beşiktaş'a bir şok da Karabük'ten... Olaylı derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Siyah-Beyazlılar dün de Karabükspor deplasmanında 2-1 kaybetti. Kartal böylece ligde 2. mağlubiyetini yaşadı... 24. dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Latovlevici'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti. 33. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Latovlevici'nin ters vuruşunda Olafur Skulason topu çizgiden çıkardı. Böylece karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARIYA KARABÜK GOLLE BAŞLADI

Karabük ikinci yarıya fırtına gibi başladı... Tanase'nin yerine oyuna giren Ermin Zec, ceza sahasında Fabri'nin üzerinden şık bir aşırtma vuruşla skoru 1-0 yaptı. 73. dakikada fark ikiye çıktı... Latovlevici'nin sağ kanattan arka direğe kullandığı serbest vuruşta defansın hatasını çok iyi değerlendiren Seleznyov kafayla skoru 2-0 yaptı. 87. dakikada Atiba'nın asistinde Aboubakar topu ağlara yollayıp farkı 1'e indirse de kazanan Karabük oldu: 2-1



