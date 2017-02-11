Beşiktaş’tan RVP için suç duyurusu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçında yaşanan olayların yankıları devam ediyor. PFDK'nın kararları sonrası Siyah-Beyazlı kulüpten bir atak daha geldi. Beşiktaş, Fenerbahçeli Robin van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dilekçede; "Şüphelinin müvekkilimiz derneğe, futbolcularına, taraftarlarına ve müsabakayı takip eden kişilere karşı sarf etmiş olduğu hareketler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz" ifadeleri kullanıldı



HAKEMLERE SAHİP ÇIKALIM!

Bakan Kılıç, her hafta birilerinin çıkıp şu-bu hakemi istemediğini söylediğini belirterek, "Hakemlere sahip çıkmak lazım" dedi.