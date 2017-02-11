İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, deplasmanda Alaves'i 6-0 mağlup etti.

İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Barcelona ve Alaves'in ligdeki mücadelelerinde gülen taraf Katalan ekibi oldu.

Sakatlıkları bulunan milli futbolcu Arda Turan'ın yanı sıra Gerard Pique, Javier Mascherano ve Rafinha'dan yoksun çıkan Barcelona, ilk yarıyı 37. dakikada Luis Suarez ve 40. dakikada Neymar'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip, 59. dakikada Lionel Messi ile farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bu bölümden sonra maçın kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, 63. dakikada Alaves'in defans oyuncusu eski Beşiktaşlı Alexis'in kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 yaptı. Katalan ekibi, 65. dakikada Ivan Rakitic ve 67. dakikada Suarez ile birer gol daha bularak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, Alaves maçında attığı iki golle birlikte bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Suarez, 17 golü bulunan takım arkadaşı Messi'yi gol krallığı yarışında geride bıraktı.

Barcelonalı futbolcu Aleix Vidal, ayak bileğinden geçirdiği sakatlıktan dolayı 87. dakikada sahayı sedye ile terk etti. Alavesli futbolcu Theo Hernandez'in müdahalesiyle sağ ayak bileği dönen Vidal, gözyaşlarını tutamadı.

Luis Enrique yönetimindeki Barcelona, bu galibiyetle puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Alaves ise 27 puanda kaldı.