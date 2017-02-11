Ara transferde şampiyon Ligue 1

FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı. Ligine Memphis Depay, Julian Draxler ve Dimitri Payet gibi önemli oyuncuları kazandıran Fransa, dış transfere toplamda 175 milyon Euro vererek ara sezonun şampiyonu oldu. Açıklamada, Avrupa'nın 5 önemli ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da ara dönem yurt dışı transferlerine toplam 801 milyon Euro harcama yapıldığı belirtildi.