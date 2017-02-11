Yol Durumu
  1. Kartal'a çifte darbe
  2. Yılmaz Vural’dan spor ve yaşam tüyoları

Ara transferde şampiyon Ligue 1

Fransız kulüpleri 175 milyon lira ile Avrupa’da zirveye çıktı.

Ara transferde şampiyon Ligue 1
FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı. Ligine Memphis Depay, Julian Draxler ve Dimitri Payet gibi önemli oyuncuları kazandıran Fransa, dış transfere toplamda 175 milyon Euro vererek ara sezonun şampiyonu oldu. Açıklamada, Avrupa'nın 5 önemli ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da ara dönem yurt dışı transferlerine toplam 801 milyon Euro harcama yapıldığı belirtildi.
Etiketler: , ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar