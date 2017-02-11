Yol Durumu
  1. Kabus devam ediyor
  2. Trabzon bir ilkin peşinde

2011 yılının havası var

Takım içerisinde çok olumlu bir hava estiğini söyleyen Kaptanı Onur Kıvrak, “Burada yerli-yabancı ayırımı yok. Takımdaki bu havayı son olarak 2010/11 sezonunda görmüştüm” dedi.

2011 yılının havası var
Trabzonspor kaptanı , takımın icerisindeki olumlu havayla ilgili olarak, "En son 2010-11 sezonunda bu denli olumlu bir hava vardı. Gercekten arkadaşlığımız ust seviyede ve bunun sahaya yansıması olan galibiyetleri de almamız bizi daha da motive ediyor" dedi. Kaptan Onur, ligin ikinci yarısında yaşadıkları cıkışın tesaduf olmadığını da ifade ederek, "Takımdaki arkadaşlığı ozetlemek gerekirse herkesin birbirini kardeşi gibi gorduğunu soyleyebilirim. Burada yerli veya yabancı ayrımı yok. Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11 sezonunda gormuştum" dedi

TRABZON ŞEHRİ FUTBOLA ÇOK BAĞLI
ONUR sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağındayız ancak bu kadronun başaracağı güzel işler olacağını düşünüyorum. Ben kendimi Trabzon'a ait hissediyorum. Takım arkadaşlarıma da her fırsatta bu şehrin futbola olan bağlılığını hatırlatıyorum. Zaten onlarda şehirde gezdikçe ve yaşadıkça bunun farkına daha iyi varıyorlar."

RAMİL SHEİDAEV SLOVAKYA'YA GİTTİ
sezon başında buyuk umutlarla Zenit'ten kadrosuna kattığı Azeri futbolcu Ramil Sheidaev, kadroda cok fazla şans bulamayacağı gerekcesiyle Slovakya'da bir kulube kiralandı. Ramil Sheidaev, 1,5 sezon Zilina takımında forma giyecek.



DURİCA: ÇIKIŞIMIZ SÜRMELİ
TRABZONSPOR'UN savunmadaki önemli kozu Durica, "İyi bir çıkış yakaladık ama bu devam etmeli. Bunu sürdürürsek hedefimiz Avrupa kupaları olacak" dedi

YÖNETİMDEN PARA DOPİNGİ
TRABZONSPOR yönetimi zorlu Osmanlıspor maçı öncesinde oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü ödedi. Yaklaşık 5 milyon TL'lik bu ödeme, futbolcuların keyfini daha da arttırdı.
Etiketler: ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar