2011 yılının havası var

Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak, takımın icerisindeki olumlu havayla ilgili olarak, "En son 2010-11 sezonunda bu denli olumlu bir hava vardı. Gercekten arkadaşlığımız ust seviyede ve bunun sahaya yansıması olan galibiyetleri de almamız bizi daha da motive ediyor" dedi. Kaptan Onur, ligin ikinci yarısında yaşadıkları cıkışın tesaduf olmadığını da ifade ederek, "Takımdaki arkadaşlığı ozetlemek gerekirse herkesin birbirini kardeşi gibi gorduğunu soyleyebilirim. Burada yerli veya yabancı ayrımı yok. Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11 sezonunda gormuştum" dedi
TRABZON ŞEHRİ FUTBOLA ÇOK BAĞLI ONUR sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon şampiyonlukhedefinin uzağındayızancak bu kadronunbaşaracağı güzel işler olacağınıdüşünüyorum. Benkendimi Trabzon'a ait hissediyorum.Takım arkadaşlarımada her fırsatta buşehrin futbola olan bağlılığınıhatırlatıyorum. Zatenonlarda şehirde gezdikçeve yaşadıkça bunun farkınadaha iyi varıyorlar."
RAMİL SHEİDAEVSLOVAKYA'YA GİTTİ sezon başında buyuk umutlarla Zenit'ten kadrosuna kattığı Azeri futbolcu Ramil Sheidaev, kadroda cok fazla şans bulamayacağı gerekcesiyle Slovakya'da bir kulube kiralandı. Ramil Sheidaev, 1,5 sezon Zilina takımında forma giyecek.
DURİCA:ÇIKIŞIMIZSÜRMELİ TRABZONSPOR'UN savunmadaki önemli kozu Durica, "İyi bir çıkış yakaladık ama bu devam etmeli. Bunu sürdürürsek hedefimiz Avrupa kupaları olacak" dedi
YÖNETİMDENPARA DOPİNGİ TRABZONSPOR yönetimi zorlu Osmanlıspor maçı öncesinde oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü ödedi. Yaklaşık 5 milyon TL'lik bu ödeme, futbolcuların keyfini daha da arttırdı.
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