Yol Durumu
  1. Tosic’e 4 persie'ye 3 maç ceza
  2. Tolga’yı görmek için Eyüp’le oynadılar

Volkan Demirel taraftar gibi!

G.Saraylı , F.Bahçeli meslektaşı için çok ilginç ifadelerde bulundu.

Volkan Demirel taraftar gibi!
Muslera, Santra Dergisi'nin Şubat sayısına konuk oldu. Uruguaylı kaleci, Fenerbahçeli Volkan Demirel için "Volkan Demirel farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai'de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar