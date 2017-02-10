Volkan Demirel taraftar gibi!

Muslera, Santra Dergisi'nin Şubat sayısına konuk oldu. Uruguaylı kaleci, Fenerbahçeli Volkan Demirel için "Volkan Demirel farklı. Tam bir taraftar gibi sahada. Yılbaşında Dubai'de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik" diye konuştu.