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Türkiye, 'e aday!

Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin "'e aday olduğunu açıkladı...

Türkiye dev organizasyona aday
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Karabükspor - Beşiktaş maçı sonrası yaptığı değerlendirmelerin ardından TFF'nin EURO2024'ün ev sahipliği için adaylığını Çarşamba günü resmen açıklayacağını söyledi.
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  • 10 Şubat 2017, Cuma 21:57
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