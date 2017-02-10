Türk derbisini Daçka kazandı!

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve 11. kez kazandı. Fenerbahçe ise 4 maç sonra kaybetti ve 8. yenilgisini yaşadı.

Maçın ilk 3 dakikasını 5-3 geride kapatan Fenerbahçe, bu dakikadan sonra hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. Fenerbahçe ilk çeyreği 20-10 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ikili oyunlarla potaya giden Darüşşafaka Doğuş, 16. dakika içinde farkı 2'ye düşürdü: 23-25. Çeyreğin sonunu da iyi oynayan yeşil-siyahlı ekip, Wanamaker'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Zizic ile ön plana çıkan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 40-33. Fenerbahçe, Bogdanovic'in etkili oyunuyla rakibini yakaladı ve final periyoduna 47-47'lik eşitlikle girildi.

Final periyodunda Darüşşafaka Doğuş Clyburn'un skorer oyunuyla 35. dakikayı 58-53 üstün geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine adeta potayı göstermeyen ev sahibi ekip, son 3 dakikaya 7 sayılık avantajla girdi: 62-55. Son 1 dakikaya 7 (66-59) sayılık üstünlüğünü koruyarak giren Darüşşafaka Doğuş sahadan 72-65 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Will Clyburn oldu. Fenerbahçe'de ise Bogdan Bogdanovic'in 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.