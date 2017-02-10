PFDK yaptığı toplantı sonucunda Tosic’e toplam 4 , Van Persie’ye ise 3 maç ceza verdi. Tosic ayrıca 71 bin, Van Persie de19 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. PFDK Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Yöneticilerden Metin Albayrak ise 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti, Şenol Güneş'e de 1 maç ceza verildi.
PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı. PFDK Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 30 bin TL para cezası verdi. Tosic'e ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi maç olmak üzere toplam 4 maç ceza verdi. Tosic'e toplam 71 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Şenol Güneş'e, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.
VAN PERSIE'YE 3 MAÇ MEN CEZASI Yönetici Metin Albayrak ise rakip takıma yaptığı hakaretler nedeniyle 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile çarptırıldı. F.Bahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle toplam 52 bin 500 TL para cezası ve Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi maçtan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
BEDELİNİ ÇOK AĞIR BİÇİMDE ÖDEDİLER DERBİ maçta birbirlerine giren Dusco Tosic ve Van Persie ağır cezalara çarptırıldı. Sırp futbolcu Tosic 4 maç oynamama cezası aldı. Van Persie ise 3 maç takımındaki yerini alamayacak. 2 futbolcunun yokluğu zorlu karşılaşmalar öncesinde hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye ağır darbe vurmuş oldu.
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