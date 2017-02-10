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Tolga’yı görmek için Eyüp’le oynadılar

G.Saray, sakatlığı geçen ’nin son durumunu görmek için Eyüp’le özel maç yaptı ve 4-0 kazandı...

Tolga’yı görmek için Eyüp’le oynadılar

Galatasaray teknik direktör Jan Olde Riekerink'in talebi üzerine Eyüp'le Florya'da dün sürpriz bir hazırlık maçı yapıldı. Bu maçın oynanma nedeni ise Tolga Ciğerci'ydi...

11'DE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYOR
Kayserispor maçında Selçuk İnan ve Wesley Sneijder'in forma giyemeyecek olması nedeniyle orta sahada Tolga Ciğerci'ye şans vermeyi düşünen Riekerink sakatlığı düzelen gurbetçi futbolcusunun performansını görmek adına yöneticilerden hazırlık maçı organize etmelerini istedi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazanırken goller Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'ten geldi. Sarı-kırmızılılar, 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan, Cavanda, Chedjou, Hakan, Linnes, Tolga Ciğerci, Josue, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk Ünsal 11'iyle çıktı.

CİMBOM'DA SON SAKAT EREN DERDİYOK
Kupadaki Başakşehir maçında 3 sakat birden veren Galatasaray'a bir kötü haber de Eren Derdiyok'tan geldi. Yıldız futbolcunun ağrıları nedeniyle idmanlara çıkamadığı belirlendi. Eren'in kesin durumunun bugünkü idman öncesi belli olacağı öğrenildi.
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