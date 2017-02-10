Sow: Zirve ile farkı kapatacağız

Moussa Sow'dan Fenerbahçeliler'e umut verici mesajlar geldi



EN İYİ KADRO BİZE AİT...

Kadro kalitesi olarak Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki golcü, "3 puanlı sistemde aradaki farkların kapanacağını düşünüyorum. Biz şampiyonluğun hala en büyük adaylarından biriyiz" dedi