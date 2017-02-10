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Samandıra’da yüksek tempo!

Bursa maçı öncesindeki yüksek tempo ve hırs Dick Advocaat’ı mutlu etti

Samandıra’da yüksek tempo!
F.bahçe, Bursaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam etti.
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