Samandıra’da yüksek tempo!

F.bahçe, Bursaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Dick Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam etti.