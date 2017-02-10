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Real’den Da Gea için 65 milyon euro

, çılgın bir rakamı göze aldı.

Real’den Da Gea için 65 milyon euro
LA Liga'da şampiyonluğa koşan 2015 yazında transferine çok yaklaştığı ancak yetişmeyen evraklar gerekçesiyle imzayı attıramadığı Manchester United'ın kalecisi için tekrar harekete geçti. Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan 26 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde özel bir madde var; 65 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olabilir.
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