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Müze bugün açılıyor

Müze bugün açılıyor
Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yer alan yeni müzesinin açılışı bugün yapılacak. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katılacak. Müzede kupaların yanı sıra eski futbolcuların hatıraları ve Seba için yapılan özel oda yer alacak.
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