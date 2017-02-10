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Milli takım şubatta yerini korudu!

’da Türkiye yine 24. sırada. Afrika şampiyonu Kamerun 29 basamak yükseldi ve 33. sıraya çıktı.

Milli takım şubatta yerini korudu!
FIFA Şubat ayı dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. basamaktaki yerini korudu. Arjantin'in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada Arjantin'i Brezilya, Almanya, Şili ve Belçika takip etti. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 30, Finlandiya 97, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu. Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Kamerun, 29 basamak atlayarak 33. sıraya yerleşti.
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