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’dan iddialı açıklamalar

Krasnodar’dan iddialı açıklamalar
Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe'ye karşı iddialı hazırlandıklarını belirterek, "Şu an sakatımız yok. Fenerbahçe ile ilgili her şeyi oyuncularımıza anlatacağız. Herkes zaten biliyor" dedi.
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