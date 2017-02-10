Karabük’te gözler Cenk Tosun’da

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Karabükspor maçına çevrilirken, Siyah-Beyazlılar'ın en büyük güvencesi, gol atma konusunda sıkıntı yaşamaması. Kara Kartallar Süper Lig'de bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, ligin en skorer takımı konumuna bulunuyor. Beşiktaş son 5 lig maçını toplamda 12 gol atarak kazanırken, takımın gol makinesi olan Cenk Tosun ligde 15 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.
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