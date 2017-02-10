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Karabük’te gözler Cenk Tosun’da

Ligde 15 golle krallıkta ilk sırada yer alan Cenk gözünü K.Karabük maçına çevirdi.

Karabük’te gözler Cenk Tosun’da
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Karabükspor maçına çevrilirken, Siyah-Beyazlılar'ın en büyük güvencesi, gol atma konusunda sıkıntı yaşamaması. Kara Kartallar Süper Lig'de bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda rakip fileleri 39 kez havalandırırken, ligin en skorer takımı konumuna bulunuyor. son 5 lig maçını toplamda 12 gol atarak kazanırken, takımın gol makinesi olan Cenk Tosun ligde 15 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.
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