Hem hocası hem ortağı!

Teknik direktör Jan Riekerink'le Florya'da özel toplantılar yaptığı ve birlikte çok fazla vakit geçirdiği için yönetimden uyarı alan Wesley Sneijder'le ilgili çok çarpıcı bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Hollandalı yıldızın, Riekerink'le sadece futbolcu-hoca değil iş ilişkisi olduğu da öğrenildi. Riekerink, Johann Cruyff tarafından Ajax alt yapısından gönderildikten sonra Sport8 adlı bir firma adına Çin'e gitmişti. Sport8, Çin futbolunun gelişmesi için kurulmuş bir firma. Hem Çinli çocuklara futbol öğreten hem de Çin futbolunu diğer ülkelerde tanıtan bu şirketin ortaklarından birisi de Sneijder... Yönetimin Sneijder'le Riekerink arasındaki iş ilişkisine ne tepki vereceği merak ediliyor.