Hem Ekici hem 10 numara

Fener yönetimi sezon biter bitmez anlaşma sağladığı Mehmet Ekici ile sözleşme imzalayacak. 10 numara için ise çalışmalar şimdiden başlayacak. Oscar Romero, Rodriguinho ve Ben Arfa'dan biri ile sezon bitmeden anlaşma sağlanacak.
Önümüzdeki sezon da takımın başında Dick Advocaat'ın kalmasını isteyen ve kendisine 1 yıllık yeni sözleşme öneren Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı teknik adamdan aldığı cevabın ardından yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Advocaat'ın sunduğu 4 şartı masaya yatıran Fenerbahçe yönetimi sezon bittiğinde ilk olarak anlaşma sağladığı Mehmet Ekici ise 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylece hem Dick Advocaat'ın isteği hem de Mehmet Ekici'ye verilen söz yerine getirilmiş olacak. Advocaat'ın istediği 1. sınıf bir 10 numara için ise çalışmalar şimdiden başlayacak. Daha önce Advocaat'ın da onayladığı Oscar Romero, Rodriguinho ve Ben Arfa gibi isimlerle ve kulüpleriyle temasa geçilecek.
FUTBOLCU SATIŞI İLE KAYNAK OLUŞTURULACAK Advocaat'ın 10 numara transferini çok istemesi nedeniyle Fenerbahçe transferde en büyük yoğunluğu buraya verecek. İlk tercih olarak kiralama yöntemi deneyecek. Ancak bu yöntem olmazsa gerekirse bazı isimlerin satılmasıya kaynak oluşturulup bu transfer bitirilecek. Fernandao,Emenike ve Van der Wiel gibi isimlerin satışı bu şekilde yeniden gündeme getirilecek.
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