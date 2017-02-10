Güneş’ten Talisca’ya özel görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor ile bugün oynanacak maçta taktiği Talisca'nın üzerine kuracak. Brezilyalı futbolcu forvette Cenk'in hemen arkasında yer alırken oyun içinde zaman zaman sol kanada geçerek Babel'le, zaman zaman da Quaresma'nın yeri olan sağ kanada geçecek. Karabük'ü şaşırtmayı planlayan Güneş, Talisca'dan ayrıca uygun olduğu her pozisyonda kaleye şut atmasını istedi. Ayrıca tecrübeli hoca, Talisca'nın hava hakimiyetine de çok güveniyor.
BEŞİKTAŞ 5'TE 5 PEŞİNDE Hafta içinde oynanan olaylı maçta F.Bahçe'ye yenilerek kupa dışında kalan lider Beşiktaş bugün ligde K.Karabükspor'un konuğu olacak. Necmettin ŞeyhoğluStadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Son 4 lig maçını kazanan Kartal, Karabük'te de galip gelerek 5'te 5 yapmak isteyecek. Beşiktaş'ta cezalı Dusco Tosic'in yerine Mitrovic forma giyecek.
BOLU'DA YEMEK MOLASI
KARABÜK maçı için dün sabah özel otobüsleriyle yola çıkan Beşiktaş kafilesi Bolu'da mola verdi. Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular burada yemek yerken keyifli anlar yaşandı.
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