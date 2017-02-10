G.Saray düğmeye bastı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir şokundan sonra koltuğu ciddi anlamda sallanan teknik direktörü Jan Riekerink'in Galatasaray 'daki günleri sayılı olabilir.

Riva-Florya projesinin ardından ekonomik anlamda eli güçlenmeye başlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin bu sezon ve yeni sezon için iki flaş plan yaptığı öğrenildi.

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Önümüzdeki iki hafta oynanacak Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında puan kaybı yaşanırsa kesin olarak Riekerink'le yollar ayrılacak.





Yönetimin bu durumda takımın başına sezon sonuna kadar Hasan Şaş ve Raşit Çetiner'i getirmeyi düşündüğü, Beşiktaş derbisine de bu ikiliyle çıkacağı iddia edildi.

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Başkan Dursun Özbek asıl operasyon içinse sezon sonunda düğmeye basacak.







ÖZBEK İLK OLARAK TERİM'E GİDECEK

Yeni sezonda çok iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Özbek, ilk olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e gidecek.

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Eğer tecrübeli hocadan olumlu yanıt gelmezse bu kez Başakşehir'i ligin zirvesine taşıyan Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.





Avcı'nın da 'hayır' demesi durumunda ise rota yurt dışına dönecek.

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Yönetimin dünyaca ünlü bir yabancı hoca ile anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor.





Fanatik'in haberine göre yönetimin şartlarına uygun bir Alman teknik direktörle anlaşma yapacağı öğrenildi.

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Alman ekolüyle beraber, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde disiplinin en üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.





Akla gelen ilk isimler ise şu sıralarda boşta olan 55 yaşındaki Thomas Schaaf ile 56 yaşındaki Armin Veh.

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Bu isimler daha önce de gündeme gelmişti.