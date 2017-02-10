Fenerbahçeliler istifa etsin

F.Bahçe Genel SekreteriMahmut Uslu verilen cezalarıeleştirdi. Uslu cezalardan dolayıHüsnü Güreli'yi tebrik ettiğinisöyleyerek, "Bugünden sonraTFF'de yönetim kurulunda ve kurullardagörev yapan, kendini Fenerbahçelihisseden herkes istifaetmeli. Ayrıca TFF yönetimini protestoetmeli"dedi. Mahmut Uslu'nunbu sözleri ile başta NihatÖzdemir olmak üzere kurullardagörev yapan diğer Fenerbahçeliler'ikastettiği belirtiliyor.
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