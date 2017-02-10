Fenerbahçeliler istifa etsin

F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu verilen cezaları eleştirdi. Uslu cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ettiğini söyleyerek, "Bugünden sonra TFF'de yönetim kurulunda ve kurullarda görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli. Ayrıca TFF yönetimini protesto etmeli"dedi. Mahmut Uslu'nun bu sözleri ile başta Nihat Özdemir olmak üzere kurullarda görev yapan diğer Fenerbahçeliler'i kastettiği belirtiliyor.