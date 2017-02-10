Ersun Yanal, Akçay’ı da yenmeyi hedefliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Akçay karşısında Bordo- Mavili takımla birlikte kendi şansızlığını da kırmak istiyor. Akçay, Trabzonspor'un karşısına çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken hiç kaybetmedi. Akçay, Ersun Yanal'ın takımlarına karşı da 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı