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, Akçay’ı da yenmeyi hedefliyor

Tecrübeli hoca, Trabzonspor’a karşı 5 maçta da kaybetmeyen meslektaşının serisini bitirmek istiyor.

Ersun Yanal, Akçay’ı da yenmeyi hedefliyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Akçay karşısında Bordo- Mavili takımla birlikte kendi şansızlığını da kırmak istiyor. Akçay, Trabzonspor'un karşısına çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken hiç kaybetmedi. Akçay, Ersun Yanal'ın takımlarına karşı da 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı
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