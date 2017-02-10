Dev derbiye referandum ayarı

Referandum tarihinin 16 Nisan'da yapılacağının açıklanmasının ardından gözler TFF'ye çevrildi. 14-15-16-17 Nisan tarihlerinden birinde oynanması muhtemel olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili son kararı İstanbul Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanana programda 14-15-16-17 Nisan tarihlerinden birinde oynanması muhtemel olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili son kararı İstanbul Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI DA VAR
Derbi tarihini zora sokacak en önemli programlardan biri ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final programı olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, Rus ekibinden sonra bir rakibini daha elerse UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacak ve inanılmaz bir fikstür açmazının içerisine düşecek.
FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN FİKSTÜR
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda 13 Nisan Perşembe günü maça çıkacak olan Fenerbahçe, derbinin referandumun yapılacağı tarih 16 Nisan'da oynanmasının uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmesi neticesinde Galatasaray ile ya 15 Nisan Cumartesi günü ya da 17 Nisan Pazartesi günü karşılaşacak.
Olası bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu maçından minimum bir gün, maksimum ise 3 gün sonra Galatasaray ile maça çıkacak olan Fenerbahçe, derbinin 17 Nisan Pazartesi oynanması durumunda ise 2 gün sonra UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkacak.
FİKSTÜR ŞU ŞEKİLDE:
13 Nisan Perşembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı
14 Nisan Cuma: Boş gün
15 Nisan Cumartesi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı olabilir
16 Nisan Pazar: Referandum var
17 Nisan Pazartesi: Galatasaray - Fenerbahçe maçı olabilir
18 Nisan Salı: Boş gün
19 Nisan Çarşamba: Boş gün
20 Nisan Perşembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş (Sporx)
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