Derbiyi bırak Bursa’ya bak

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinin Sarı-Lacivertli futbolcular arasında hala konuşuluyor olması teknik patron Advocaat'ı rahatsız etti. Beşiktaş derbisinin etkisinden kurtulmak için teknik heyet futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor: "Darbe maç geride kaldı.Bu maç da bizim için kritikönem taşıyor. Bursaspor,taraftarı ve oynadığı futbollaBeşiktaş kadar zorlu bir takımolacak" dedi.
TAKIM DİSİPLİNİ ŞART
Advocaat, futbolcularından oyun disiplinine sadık kalmalarını, Kayseri maçındaki hatanın yapılmamasını istedi.
AATIF'A HAZIR OL EMRİ Bursa deplasmanında Moussa Sow'un santrfora geçmesi beklenirken, sol kanatta da Aatıf'ın forma giymesi bekleniyor. İsmi UEFA listesine yazılan Fas asıllı futbolcunun da morali yerinde.
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