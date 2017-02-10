Derbiyi bırak Bursa’ya bak

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinin Sarı- Lacivertli futbolcular arasında hala konuşuluyor olması teknik patron Advocaat'ı rahatsız etti. Beşiktaş derbisinin etkisinden kurtulmak için teknik heyet futbolculara sık sık uyarıda bulunuyor: "Darbe maç geride kaldı. Bu maç da bizim için kritik önem taşıyor. Bursaspor, taraftarı ve oynadığı futbolla Beşiktaş kadar zorlu bir takım olacak" dedi.



TAKIM DİSİPLİNİ ŞART

Advocaat, futbolcularından oyun disiplinine sadık kalmalarını, Kayseri maçındaki hatanın yapılmamasını istedi.



AATIF'A HAZIR OL EMRİ

Bursa deplasmanında Moussa Sow'un santrfora geçmesi beklenirken, sol kanatta da Aatıf'ın forma giymesi bekleniyor. İsmi UEFA listesine yazılan Fas asıllı futbolcunun da morali yerinde.