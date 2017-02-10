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Derbi hakemi Palabıyık’a maç verilmedi

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı . Kupa derbisinin hakemi dinlendirildi

Derbi hakemi Palabıyık’a maç verilmedi
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri dün açıklandı. Pazar gecesi Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahnçe derbisini yöneten 'a maç verilmedi ve dinlendirildi. Ligde bugün oynanacak Kardemir Karabükspor- Beşiktaş maçını Halis Özkayha yönetecek. Cumartesi günü Bursa'da oynanacak olan zorlu Bursaspor-Fenerbahçe maçına ise Halil Umut Meler atandı. Galatasaray- Kayseri maçının hakemi olarak ise Hüseyin Göçek açıklandı.
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