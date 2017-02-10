Defansta yeni ikili Ahmet&Hakan

Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 11 yeniden değişiyor... Riekerink dün yapılan taktik çalışmada defansın ortasında Ahmet Çalık ve Hakan Balta'ya görev verdi. Hollandalı hoca, son haftaların başarılı ismi Semih'i ise yedek takıma gönderdi
CAROLE KESİN YOK!
Başakşehir maçında sakatlık geçiren Lionel Carole'dan kötü haber geldi. Tedavisine çok yoğun bir şekilde devam edilen Fransız yıldız kesin olarak Kayserispor karşılaşmasına yetişmeyecek.
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