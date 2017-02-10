Beşiktaş otobüsüne çirkin saldırı!

Deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor maçı sonrası İstanbul'a doğru yola çıkan Beşiktaş'ı taşıyan otobüsün camı, atılan bir taş nedeniyle kırıldı.
Kardemir Karabükspor'a 2-0 yenilen Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüs, seyir halindeyken cama isabet eden bir taş nedeniyle durmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre taşın isabet ettiği camın kırıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kafile, cam kırıklarının temizlenmesinin ardından yolculuğuna devam etti.
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