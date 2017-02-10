Başakşehir’de Adebayor krizi!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in teknik direktörü AbdullahAvcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Adebayor'un Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi. Antrenman öncesinde açıklamada bulunan Abdullah Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığıvar, sağlık ekibi ile görüşüyoruz.Adebayor bu hafta büyükihtimalle kadroda olmayacakgibi gözüküyor. Galatasaray maçındakasığıyla ilgili yaşadığı birproblem var. Şu anda fitness salonundafizyoterapistlerle birlikteçalışıyor" diye konuştu.
KASIMPAŞA İLE ZOR BİR MAÇ YAPACAĞIZ Kasımpaşa ile zorlu bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı,"Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Kemal hoca ile beraber oyun anlamında gelişen bir takım. Atlet oyunculardan kurulu ve fizik kalitesi yüksek bir ekip. Hiçbir maç kolay değil, çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayacağız, göreceğiz" dedi.
KUPA MAÇINDA FORMA GİYDİ Başakşehir'e büyükumutlarlagelen Adebayorligde birtürlü formaşansı bulamadı.Kasığındakisorunu devameden Togolufutbolcunungelecek haftaforma giymesibekleniyor
KASIMPAŞA HÜKMENMAĞLUP İLAN EDİLDİ PFDK Kasımpaşa'nın Adanaspor maçında 3-0 hükmen yenilmesine karar verdi. Kasımpaşa Adanaspor maçında 18 kişilik kadrosunda 7 Milli Takım uygunluğu bulunmayan Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Oynanan o maçı Adanaspor 2-0 galip tamamlamıştı.
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