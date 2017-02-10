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Başakşehir’de krizi!

Başakşehir Teknik Direktörü yeni transfer ’un bu hafta da kadroda yer almasının zor olduğunu söyledi. Togolu oyuncunun kasığındaki sorun sürüyor.

Başakşehir’de Adebayor krizi!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Adebayor'un Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi. Antrenman öncesinde açıklamada bulunan Abdullah Avcı, "Adebayor'un bir sakatlığı var, sağlık ekibi ile görüşüyoruz. Adebayor bu hafta büyük ihtimalle kadroda olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray maçında kasığıyla ilgili yaşadığı bir problem var. Şu anda fitness salonunda fizyoterapistlerle birlikte çalışıyor" diye konuştu.

KASIMPAŞA İLE ZOR BİR MAÇ YAPACAĞIZ
Kasımpaşa ile zorlu bir maç oynayacaklarının altını çizen Avcı, "Kasımpaşa ligin iyi takımlarından biri. Kemal hoca ile beraber oyun anlamında gelişen bir takım. Atlet oyunculardan kurulu ve fizik kalitesi yüksek bir ekip. Hiçbir maç kolay değil, çok zor bir müsabaka bizi bekliyor. Yakaladığımız tempo ile oyun planımızı sahada uygulamak istiyoruz. Planlarımızı ne kadar uygulayacağız, göreceğiz" dedi.

KUPA MAÇINDA FORMA GİYDİ
Başakşehir' e büyük umutlarla gelen ligde bir türlü forma şansı bulamadı. Kasığındaki sorunu devam eden Togolu futbolcunun gelecek hafta forma giymesi bekleniyor

KASIMPAŞA HÜKMEN MAĞLUP İLAN EDİLDİ
PFDK Kasımpaşa'nın Adanaspor maçında 3-0 hükmen yenilmesine karar verdi. Kasımpaşa Adanaspor maçında 18 kişilik kadrosunda 7 Milli Takım uygunluğu bulunmayan Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Oynanan o maçı Adanaspor 2-0 galip tamamlamıştı.
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