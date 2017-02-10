Avrupa’nın zirvesinde

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin borsadaki performansını incelediği araştırmaya göre 2016 yılında hisse değerleri en çok yükselen üç kulübün Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray oldu.



STADIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Araştırmada İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye'deki kulüpler yer aldı. borsada büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, yıllık yüzde 123.6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo-Mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadının etkili olduğu düşünülüyor.



F.BAHÇE SADECE 4.8

Trabzon'u Beşiktaş takip etti. Siyah Beyazlıların hisseleri yüzde 85.2 artış gösterdi. Galatasaray da yüzde 83.2'lik artışla üçüncü sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe ise sadece yüzde 4.8 değer kazandı ve rakiplerinin gerisinde kaldı. Türk kulüpleri; B.Münih, Dortmund, Juventus ve M.United gibi devleri geride bıraktı.



AMACIMIZ ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

TRABZONSPOR Asbaşkanı Ahmet Çubukçu yarın oynayacakları Osmanlıspor maçını mutlak kazanmak istediklerini söyledi. Çubukçu, "Ligint ikinci yarısında iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 3 maçı kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor" diye kullandı