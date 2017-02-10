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Avrupa Ligi’nde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi’nde ile kozlarını paylaşıyor

Avrupa Ligi’nde Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta Türk derbisine sahne olacak. Geçen hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı Rusya'da sonra İstanbul'da da devirip 4'te 4 yapan 4. sıradaki F.Bahçe, üst üste 3 yenilgiyle play-off potasından çıkan Darüşşafaka'ya konuk olacak. Volkswagen Arena'daki maç saat 20.00'de beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ise TSİ 23.00'de Barcelona deplasmanında ter dökecek. Bu karşılaşma da ekranlardan canlı olarak yayınlanacak
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