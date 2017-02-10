Avrupa Ligi’nde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nde 22.hafta Türk derbisine sahne olacak.Geçen hafta son şampiyonCSKA Moskova'yı Rusya'dasonra İstanbul'da da devirip 4'te4 yapan 4. sıradaki F.Bahçe, üstüste 3 yenilgiyle play-off potasındançıkan Darüşşafaka'yakonuk olacak. VolkswagenArena'daki maç saat 20.00'debeIN Sports 3'ten yayınlanacak.Diğer temsilcimiz GalatasarayOdeabank ise TSİ 23.00'deBarcelona deplasmanında ter dökecek.Bu karşılaşma da ekranlardancanlı olarak yayınlanacak
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