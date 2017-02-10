Atiba’yı kesinlikle takımda tutacağız

Beşiktaş' ın yıldız oyuncusu Atiba'ya Kanada'dan gelen teklifler Siyah-Beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Beşiktaşlı yöneticilerin Atiba'ya hangi teklif gelirse gelsin takımda tutacağı öğrenildi. Kulübüyle 2018 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Atiba'nın Beşiktaş'ın çok önemli bir değeri olduğunda birleşen Siyah-Beyazlı yöneticilerin yaptığı durum değerlendirmesinde, "Atiba bu takımda kalacak. Futbolu bırakana kadar aramızda olacak. O bizim için sembol futbolcularımızdan biri olacak" ifadesini kullandığı öne sürüldü
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