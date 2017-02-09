Yöneticiler dahil herkes sorumluluğunu bilmeli

Bakan Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı başta olmak üzere saha içi ve dışında meydana gelen olaylar konusunda yöneticileri uyardı. Bilindiği gibi Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-F.Bahçe maçında istenmeyen olaylar yaşanmıştı.
SAKiN OLUNMALI Gençlik ve Spor BakanıAkif Çağatay Kılıç, "Daha önce de, bu konuda söylediğim gibi, Türkiye'de herkesin olduğu gibi, spor yöneticilerinin, antrenörlerin, sporcuların da sorumlulukları var. Herkesin bu ülkeye karşı sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluklarına göre davranmalı ve sergilemeli" ifadelerini kullandı.
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