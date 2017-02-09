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Ve Kartal ’a bugün kavuşuyor

Kamerun’u şampiyonluğa taşıyan golcü yıldız bugün İstanbul’da olacak. ’ın yarın oynama ihtimalinin az olduğu öne sürüldü

Ve Kartal Aboubakar’a bugün kavuşuyor
Beşiktaş bugün Aboubakar'a kavuşuyor... Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasında büyük rol oynayan Siyah- Beyazlı futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Şenol Güneş'in Aboubakar'la bir görüşme yapacağı ve yorgunluk derecesine göre Karabük önünde oynatıp oynatmamaya karar vereceği öğrenildi.

GÜNEŞ'İ ARADI
'ın İstanbul'a gelmeden önce Güneş'i telefonla arayarak oynayacak durumda olduğunu söylediği öğrenildi. Güneş'in Aboubakar'ı oynatma ihtimalinin az olduğu belirlendi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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