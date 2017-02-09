Ve Kartal Aboubakar’a bugün kavuşuyor

Beşiktaş bugün Aboubakar'a kavuşuyor... Kamerun'un Afrika UluslarKupası'nda şampiyon olmasında büyük rol oynayan Siyah-Beyazlı futbolcu bugün İstanbul'da olacak. Şenol Güneş'in Aboubakar'la bir görüşme yapacağı ve yorgunluk derecesine göre Karabük önünde oynatıp oynatmamaya karar vereceği öğrenildi.
GÜNEŞ'İ ARADI Aboubakar'ın İstanbul'a gelmeden önce Güneş'i telefonla arayarak oynayacak durumda olduğunu söylediği öğrenildi. Güneş'in Aboubakar'ı oynatma ihtimalinin az olduğu belirlendi.
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