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Trabzon’da rota 2012’yi yakalamak

Ligin 2. yarısında Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor’u yenen seriyi 4’e çıkarmayı hedefliyor.

Trabzon’da rota 2012’yi yakalamak
Deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 5 yıl sonra 4 maclık galibiyet serisi yakalayacak. Super Lig'in ikinci bolumunde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 yenen ve ust uste 3 mac kazanma başarısı gosteren Trabzonspor, Osmanlıspor'u da yenmesi halinde 176 hafta sonra art arda 4 musabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.

YİNE 12 PUAN
Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maclık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-Mavili ekip, soz konusu sezonda Orduspor, Manisaspor, Başakşehir ve Samsunspor'u yenerek 4 karşılaşmada12 puan toplamıştı.

FUTBOLCULARIN AKLI FİKRİ 3 PUANI KAPMAKTA
Trabzon , maçına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyor. İdmanlar, maç sertliğinde geçiyor. Oyuncuların aklı fikri Osmanlı maçından 3 puan çıkarmak.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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