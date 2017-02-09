'Tosic'i gören kartı neden göremez'

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisinde yaşananlarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Mosturoğlu'nun gündem yaratan sözleri: "Çok tartışılan hususlarda Federasyonun da harekete geçtiğini düşünüyorum. Temsilcinin namusu, raporudur. Biz temsilcinin Tosic'le ilgili ne yazdığını bilmiyoruz. Van Persie'nin görüntüden sevk edildiğini biliyoruz. Tosic'in neden sevk edildiğini bilmiyoruz. Temsilcinin Tosic'i görüp, akreditasyon kartını taktığını görmemesi imkansız. Hukuk Kurulu bilmiyor mu Van Persie ile ilgili görüntünün cep telefonu kaydı olduğunu? Biliyor. Niye sevk ediliyor? Çünkü o gece bir kamuoyu oluşuyor. Eğer kriter varsa Van Persie'ye bu görüntülerden ceza verilemez.''



BEN DE HATAM VARSA ÖZÜR DİLİYORUM

"Kendi payıma Fikret Orman'ın ettiği özrü kabul ediyorum. Ama camiam, taraftarlar ve Hasan Çetinkaya kabul eder mi bilemiyorum. Net olan şey şu; bir maç oynandı, maçta 41. dakikada 4 dakikalık bir hadise yaşandı. Ama maç 90 dakika sürdü. Pazar akşamından beri konuşulan 41. dakikada olanlar. Eşitleyici adalet diye bir şey yok. Maçın bu hale gelmesinin sebebi o kırmızı kart pozisyonu. Ben de kendi payıma bir hatam varsa Fikret Orman gibi özür diliyorum



TFF 'SÜT KUPASI'NI KABUL ETMİŞTİR

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın herkesin büyük tepkisini çeken 'Süt Kupası' açıklaması Şekip Mosturoğlu'nun da gündemindeydi. Mosturoğlu, Orman'ın PFDK'ya sevkedilmemesi için "Futbol Federasyonu bu kupaya 'Süt Kupası' dendiğinde değerinin düşmediğini düşünüyor. Sen o kupaya 'Süt Kupası' dersin, başkası başka bir kupa der. Sonrasında oynayacak kupa bulamazsın, bir gün gelir de o kupaya ihtiyaç duyarsın" dedi.



O HOLİGAN YAKALANDI

BEŞİKTAŞ maçında Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya tribünden atılan bir cisimle başından yaralanmıştı. Dün yapılan açıklamada Çetinkaya'nın yaralanmasına yol açan kişinin kamera kayıtlarından tespit edildiği ve hakkında 'kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmak' suçlarından adli işlem yapılacağı açıklandı.



