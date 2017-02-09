Takımın ahengi mükemmel!

Trabzonspor' un tecrubeli file bekcisi Onur takımının ahenginin super olduğunu soyledi. Bordo-Mavili oyuncu yeni transferlerin cok cabuk uyum sağladığını ifade ederek, "Bu kadro butunluğunu ligin ilk başında yakalasaydık bugun şampiyonluk icin mucadele edecek konumda olurduk. Bu takım başarılı sonuclar alacak" ifadesini kullandı