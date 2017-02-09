Riekerink’ten uzak dur!

Kupadaki Başakşehiryenilgisi sonrasıçalkantılı bir dönemdengeçen Galatasaray'daWesley Sneijder'le ilgiliflaş bir gelişmeyaşandı...HollandalıyıldızınFlorya'dasürekli teknik direktör JanRiekerink'in yanında olması ve ikilininbirlikte çok vakit geçirmesi yönetimintepkisini çekti. Sneijder'lebir görüşme yapan yöneticilerin,"Riekerink'in odasından çıkmıyorsun.Birlikte toplantılar yapıyorsunuz.Bu durumdan tüm takım rahatsızoluyor. Hocanla arana birazmesafe koymalısın" ifadesini kullandığıöğrenildi. Bu diyalog karşısındabüyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcununönümüzdeki günlerde Riekerink'leilişkisini değiştirip değiştirmeyeceğimerak ediliyor.
RIEKERINK'LE DE BU KONU KONUŞULACAK Yöneticilerin konuyu Riekerink'le de paylaşacağı ve "Heroyuncunla eşit mesafede olmalısın" uyarısının yapılacağı öğrenildi. Galatasaray'a Sneijder'in önerisiyle gelen Riekerink'in takım içindeki otoritesi sürekli tartşma konusu oluyor. Hatta "KadroyuSneijder yapıyor" iddiaları da sürekli gündeme geliyor. Riekerink düzenlediği basın toplantılarında bu iddiaları yalanlarken, "Sneijder'leböyle bir şeyi asla konuşmam" ifadesini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞDERBİSİNEHAZIRLANIYOR
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor önünde forma giyemeyecek olan Wesley Sneijder, Beşiktaş derbisine yetişmek için büyük uğraş veriyor
RODRİGUES DE 10'A ADAY Kayserispor maçında Sneijder'in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini korurken, sürpriz bir aday ön plana çıktı. Garry Rodrigues'in Riekerink'le görüşerek, "PAOK'ta forvet arkasında oynadım. Eğer görev verirseniz en iyisini yaparım" ifadesini kullandığı öğrenildi.
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