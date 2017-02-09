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’ten uzak dur!

’in odasından çıkmayan Hollandalı starın kulağı çekildi. Yönetimin "Sürekli hocanın yanında olman arkadaşları rahatsız ediyor" denildi.

Riekerink’ten uzak dur!
Kupadaki Başakşehir yenilgisi sonrası çalkantılı bir dönemden geçen Galatasaray'da Wesley Sneijder'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Hollandalı yıldızın Florya'da sürekli teknik direktör Jan Riekerink'in yanında olması ve ikilinin birlikte çok vakit geçirmesi yönetimin tepkisini çekti. Sneijder'le bir görüşme yapan yöneticilerin, "Riekerink'in odasından çıkmıyorsun. Birlikte toplantılar yapıyorsunuz. Bu durumdan tüm takım rahatsız oluyor. Hocanla arana biraz mesafe koymalısın" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bu diyalog karşısında büyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Riekerink'le ilişkisini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

RIEKERINK'LE DE BU KONU KONUŞULACAK
Yöneticilerin konuyu Riekerink'le de paylaşacağı ve "Her oyuncunla eşit mesafede olmalısın" uyarısının yapılacağı öğrenildi. Galatasaray'a Sneijder'in önerisiyle gelen Riekerink'in takım içindeki otoritesi sürekli tartşma konusu oluyor. Hatta "Kadroyu Sneijder yapıyor" iddiaları da sürekli gündeme geliyor. Riekerink düzenlediği basın toplantılarında bu iddiaları yalanlarken, "Sneijder'le böyle bir şeyi asla konuşmam" ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE HAZIRLANIYOR
Sakatlığı nedeniyle Kayserispor önünde forma giyemeyecek olan , Beşiktaş derbisine yetişmek için büyük uğraş veriyor

RODRİGUES DE 10'A ADAY
Kayserispor maçında Sneijder'in yerine kimin oynayacağı belirsizliğini korurken, sürpriz bir aday ön plana çıktı. Garry Rodrigues'in Riekerink'le görüşerek, "PAOK'ta forvet arkasında oynadım. Eğer görev verirseniz en iyisini yaparım" ifadesini kullandığı öğrenildi.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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